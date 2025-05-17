Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebekler için büyük risk oluşturan bu ürünlerin satışını yasakladı

Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebekler için büyük risk oluşturan bu ürünlerin satışını yasakladı

12:2017/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz ürün satan markalar ifşa edilirken, listeye yeni ürünler eklendi. Bebeği olan herkesi ilgilendiriyor. Bu ürünlerin satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler eklendi. Bu defa bir oda kokusu, bebek kanguru ve bir bebek giyim modeli kamuoyuyla paylaşıldı.

Bebek kanguru modelinde yaralanma riski

Buna göre; "Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.

Listedeki bir diğer ürün ise oda kokusu oldu. Piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi: "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır"

İşte, satışı yasaklanan bir diğer bebek giyim modeli.

#Ticaret Bakanlığı
#Gübis
#Güvensiz ürünler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?