Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebekler için büyük risk oluşturan bu ürünlerin satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz ürün satan markalar ifşa edilirken, listeye yeni ürünler eklendi. Bebeği olan herkesi ilgilendiriyor. Bu ürünlerin satışı yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler eklendi. Bu defa bir oda kokusu, bebek kanguru ve bir bebek giyim modeli kamuoyuyla paylaşıldı.
Bebek kanguru modelinde yaralanma riski
Buna göre; "Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.
Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.
Listedeki bir diğer ürün ise oda kokusu oldu. Piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.
Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi: "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır"
İşte, satışı yasaklanan bir diğer bebek giyim modeli.