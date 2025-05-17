Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebekler için büyük risk oluşturan bu ürünlerin satışını yasakladı

Listedeki bir diğer ürün ise oda kokusu oldu. Piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi: "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır"