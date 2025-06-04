Araç alım satımlarında yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı: '3 yerden kontrol edilmeli'

Şasi numaralarının etraflarında kesme var mı, ekleme var mı, bunları kendileri görmeli, bu noktalara kesinlikle bakılması lazım. Bu yönde vatandaşlar daha dikkatli olmalı. Ekspertiz uzmanlarının da dikkatli olması lazım. Herhangi bir müdahale olduğu zaman emniyete müracaat ediyoruz, aracın bu şekilde piyasadan çekilmesini sağlıyoruz" dedi.