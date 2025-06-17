Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu TOKKDER, 2025’in ilk çeyrek verilerini paylaştı. Rapora göre, sektörün araç parkının yüzde 60,7'sini benzinli, yüzde 28,8'ini dizel araçlar oluştururken, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 10,4 ile yükselişini sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araçların yükselişe geçmesi sektörün dönüşümüne işaret ediyor. İşte, en çok tercih edilen araçlar.
TOKKDER, araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle hazırladığı, bu yılın birinci çeyrek sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.
Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yüzde 3,8 daraldı. Aynı dönemde sektörün filosunda bulunan araç adedi 242 bine gerilerken, sektörün aktif büyüklüğü ise 292 milyar lira oldu.
Marka bazında ise; Renault yüzde 18,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 16,2 ile Fiat, yüzde 9,4 ile Toyota, yüzde 9 ile Volkswagen ve yüzde 8,4 ile Ford takip etti.
Kompakt ve küçük sınıf modeller zirvede
Sektörün araç parkının yüzde 47'si kompakt sınıf araçlardan oluştu. Küçük sınıf araçlar yüzde 31 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10,1 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 7,1'e yükseldi.
Elektrikli ve hibrit araçlar önde
Sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkati çekti. Sektörün araç parkının yüzde 60,7'lik bölümünü benzinli araçlar oluşturdu. Dizel araçların payı yüzde 28,8'e gerilerken, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 10,4'e yükseldi.
Sedan ve otomatik vites önde
Operasyonel araç kiralama sektöründe gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan araçların birinciliği devam etti.
Sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 44,3 ile birinci, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 25,3 ile ikinci, SUV araçlar ise yüzde 21,6 ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.
Sektörün toplam araç parkının yüzde 81,9'unu otomatik vitese sahip araçlar oluşturdu. Manuel vitesli araçların payı ise yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.