ASELSAN 2030'da dünyanın ilk 30 savunma şirketi arasında yer almayı hedefliyor: İhracat yaptığı ülke sayısı 88'e ulaştı

Akyol, 49 yıl önce kurulan ASELSAN'ın Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olduğunu vurgulayarak, "Özellikle platformlarımıza elektronik sistemler konusunda çözüm sağlayan bir şirketiz. Geçtiğimiz yıllarda kara ve denizdeki birçok ürünü başarıyla silahlı kuvvetlerimize ve dünyadaki şirketlere teslim ettik." diye konuştu.





Havacılık alanında da Türkiye'nin son yıllarda önemli atılımlar yaptığına işaret eden Akyol, Türkiye'nin helikopterleri, uçakları, İHA'ları ve milli uydusuyla bu alanda ihracat yapabilecek seviyeye geldiğini ve ASELSAN'ın da bu ürünlerin tamamında elektronik sistemleri sağlayan şirket olduğunu dile getirdi.