ASELSAN geliştirdi: İlk kez tanıtıldı! İşte yeni drone avcısı sistemler

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ASELSAN BUKALEMUN Sistemi'yle GNSS bantlarının tamamında statik ve dinamik aldatma yapabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Hedef İHA'nın mevcut konumunu bozarak, istediğimiz konumu ve güzergahı İHA operatörünün kontrol ekranında çıkartabiliyoruz. Paylaştığımız fotoğraflarda birçok hava platformunda yaygın kullanılan, iyi bilinen bir Multi-GNSS alıcının aldatmaya verdiği tepkiyi görebilirsiniz. Benzer şekilde iyi bilinen ticari mini ve mikro İHA'larda ve hatta GNSS bağımlılığı olan her cihazda da bu etkiyi görebilmek mümkün."