ASELSAN'ın İHA karşıtı sistemleri: Sürü halinde tehditleri saniyeler içinde yok etti

Sürü halinde yaklaşan dronlar algılama alt sistemi tarafından tespit edildi. Senaryo kapsamında sürü İHA’lardan ikisi tespit edildikten saniyeler sonra İHTAR sistemi tarafından imha edildi. Yaklaşmaya devam eden İHA’lar için Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girerek, kalan tehditleri mevcut sert imha alt sistemlerine atadı. EJDERHA ve GÖKBERK sistemleri, İHTAR'dan gelen bilgiler doğrultusunda İHA'yı arayarak takibe başladı. İHA'lar her sistemin atış menziline girdikten sonra, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.