'Asenalar Filo' Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'da kesintisiz uçuş yapmasını sağlıyor: 1 dakikada verilen yakıt bir arabanın bir yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor

Albay Gönen, filonun envanterinde bulunan KC-135R uçaklarının, uzun menzilli, yüksek irtifa ve yüksek sürat kabiliyetinde tasarlanıp üretilmiş dört motorlu jetler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Uçaklarımız sürekli modernizasyonlarla çağımıza uygun, gelişmiş ve güvenli aviyonik sistemlerle donatılmıştır. Havadan yakıt ikmalinin yanı sıra kargo taşıma kabiliyetiyle muharip uçaklarımızın kendi meydanlarından oldukça uzak bölgelerde görev yapabilmelerini ve görev verildiğinde dünyanın herhangi bir yerine intikal etmelerini sağlıyoruz. Bu nedenle tanker uçakları tüm dünyada bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirilmekte ve yüksek değerliği bulunan hava unsuru olarak tanımlanmaktadır. 101. Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı olarak, 30 yıllık tecrübe ve birikimimizle bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da görev verilen yerde ve zamanda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."