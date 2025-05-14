Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, Temmuz zammına ilişkin, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Işıkhan asgari ücrete ara zam geleceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.
Önceki yıllarda, 2022 ve 2023'te Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapılırken, 2024 yılında böyle bir uygulama gerçekleşmedi.
2025 yılı için de aynı uygulamanın devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, olası bir ara zammın ekonomik göstergelere göre şekilleneceğini işaret ediyor.
Asgari ücret 2025 yılında ne kadar oldu?
2025 yılına girerken yapılan düzenleme ile asgari ücrete %30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 22.104,67 TL'ye yükseltildi. Bu artış, enflasyon ve geçim maliyetlerindeki yükselişe karşı çalışanların alım gücünü korumayı hedefledi. Hükümet, ücret artışını belirlerken, sosyal refahı koruma ve ekonomik istikrar sağlama odaklı bir politika izledi.
Temmuz’da yeni bir değerlendirme yapılabilir
Bakanlığın açıklamasına göre, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılması şimdilik gündemde değil. Ancak, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda bir değerlendirme yapılabileceği de ihtimal dahilinde. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanacak ekonomik gelişmeler, asgari ücretin yeniden masaya yatırılmasına neden olabilir.