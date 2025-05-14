Asgari ücret 2025 yılında ne kadar oldu?





2025 yılına girerken yapılan düzenleme ile asgari ücrete %30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 22.104,67 TL'ye yükseltildi. Bu artış, enflasyon ve geçim maliyetlerindeki yükselişe karşı çalışanların alım gücünü korumayı hedefledi. Hükümet, ücret artışını belirlerken, sosyal refahı koruma ve ekonomik istikrar sağlama odaklı bir politika izledi.