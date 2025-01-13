Asgari ücrete ara zam olacak mı?





Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna "Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir" cevabını verdi.



