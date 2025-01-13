Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, borçlu belediyelerden asgari ücrete kadar gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna da cevap verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, borçlu belediyelerden asgari ücrete kadar gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Milyonlarca vatandaşın 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna da cevap veren Bakan Işıkhan'ın son dakika açıklamasıi akıllara "Ara zam sinyali mi?" sorusunu getirdi.
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna "Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir" cevabını verdi.
En son ara zam ne zaman yapıldı?
Asgari ücrete en son ara zam 2023'te yapıldı. Ocak ayında 8 bin 506 lira olan asgari ücret Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseldi.
Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şu şekilde;
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
2024 Ocak: 17 bin 2 lira
2025 Ocak: 22 bin 104 lira