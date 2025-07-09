Askerin 'omuzdaşı' oldu: 3 ülkede kullanımda yenileri için görüşülüyor! Tehdidi tespit edip sınıflandırıyor, askeri uyarıyor

TWL-200 Lazer Uyarı Sistemi, modern muharebe sahasında bulunan lazer silah sınıflarına giren; lazer güdümlü mühimmat tehditleri, lazer işaretleyici sistemler, lazer mesafe ölçer sistemler ve keskin nişancı tehditlerine karşı erken uyarı sağlamak amacıyla geliştirildi. Tüm lazer tehditlerini gerçek zamanlı algılayarak personel ve platform güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem özellikle özel kuvvet timleri, VIP koruma birimleri, askeri araçlar ve mobil kara unsurlarının lazer tehditlerine karşı savunmasız kaldığı operasyonlar için tasarlandı.





Seri üretime hazır hale getirilen sistemin ilgili askeri standartlara uygunluğu onaylandı, kendi kendini test edebilen kontrol sistemleriyle donatıldı.





"Dünyadaki en yeni ve en entegre taktik tespit sistemi" olarak gösterilen TWL-200, çeşitli platformlara entegre edilmeye uygun yapıda geliştirildi.