Ata tohumu dönemi başlıyor: Artık marketlerde de satılacak

'Sertifikalı tohum üretimi 1 milyon 300 bin tona çıktı'

Türkiye'nin tohum konusunda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ülkemizin 2002 yılında sertifikalı tohum üretimi 145 bin ton iken, bu rakam 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona çıktı. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 97'si bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Türkiye'de tohumculuk alanında faaliyet gösteren bin 109 firma var. Bu firmalar sadece üretim yapıp bir kenara oturmuyor. Aynı zamanda kendi kaynaklarıyla yerel çeşitleri de geliştiriyor. Bu üretimimizle iç piyasadaki ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettik. Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye artık tohumda net ihracatçı bir konumda. Türkiye tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındadır. Bakanlık olarak sertifikalı tohumluk kullanımını 2005'ten bu yana destekliyoruz. Son 4 yılda bitkisel üretim desteklerinde en fazla artış sertifikalı tohum kullanımında oldu. Bunu artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık 7 milyar lira sertifikalı tohum kullanım desteği verdik" ifadelerini kullandı.



