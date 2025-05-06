Uçuşlar durdu, teknoloji uçuşa geçti! Türkiye, küresel teknoloji sahnesinde iddialı bir adım daha atıyor. Atatürk Havalimanı Terminal Binaları, “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olmaya hazırlanıyor. Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulacak bu merkez, binlerce girişime ev sahipliği yapacak ve İstanbul'u küresel bir teknoloji girişimciliği merkezi haline getirecek.
Atatürk Havalimanı, artık teknolojinin kalbi olacak. Türkiye'nin havacılık tarihine tanıklık eden Atatürk Havalimanı, artık teknoloji ve inovasyonun merkezi olarak hizmet verecek.
Terminal İstanbul adıyla kurulacak merkez, dünyanın en büyük girişimcilik üssü olmayı hedefliyor.
Resmi Gazetede yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini duyurdu. Binalar, Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak “Terminal İstanbul” adıyla faaliyet gösterecek.
Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı belli oldu
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. İstanbul'u küresel bir girişimcilik merkezi yapacağız,” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 239 bin metrekarelik alan, “Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı” olarak tescil edildi. Merkezde bir bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji atölyeleri de yer alacak.
İşte yapay zeka gözünden Terminal İstanbul
Yapay zeka canlandırması dev projenin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin havacılık tarihine tanıklık eden Atatürk Havalimanı, artık teknoloji ve inovasyonun merkezi olarak ülkeye hizmet verecek.
"Binlerce girişim bu merkezde doğacak"
Kacır, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.
Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın 'teknopark' ilan edildiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:
"Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."
Tanımı yapıldı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı" olarak tespit edildi.