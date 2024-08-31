Son dönemde artan enflasyon nedeniyle bankalar, ATM hizmetlerinde önemli değişikliklere gitmeye başladı. ATM'den para çeken vatandaşlar için kritik bir uyarı yapıldı. Yeni düzenleme, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Peki beklenen değişiklik ne? Detaylar haberin devamında...
Yılın başında bankaların ATM’lerde para çekme limitlerine yaptığı düzenlemeler, enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle yeniden gözden geçirildi.
Müşterilerin artan nakit taleplerini karşılamakta zorlanan bankalar, şubelerde oluşan yoğunluğu azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerini yükseltmek zorunda kaldı. Ancak bu adım, beklenen rahatlamayı sağlamadığı gibi, daha büyük bir düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirdi.
Özellikle özel bankalar, müşterilerinin günlük para çekme limitlerini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında QR kod ile yapılan işlemlerde limitleri artırma kararı aldı. Ancak bu yeni uygulama, özellikle günlük limitin üzerinde para çekmek isteyen müşterilerden alınan yüksek komisyonlar nedeniyle eleştirilere neden oldu. Eylül ayı itibarıyla bu sorunları çözmek amacıyla yeni bir düzenleme daha devreye alınacak.
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımını bir süre daha ertelemesi, bankaların 2 Eylül’den itibaren ATM para çekim limitlerinde yeni düzenlemeler yapmasını gerektirdi. Bu düzenlemeye göre, bazı bankalar 20 bin TL ve altındaki tutarların sadece ATM'lerden çekilmesine olanak tanıyacak ve bu tutarların banka şubelerinden çekilmesi kısıtlanacak. Özellikle yaşlı müşterilerin QR kod gibi yeni teknolojilere adapte olmakta zorlanması, bankaları kartla para çekme işlemlerinde değişiklik yapmaya itti.
Günümüzde birçok bankada günlük ücretsiz para çekme limiti 15 bin TL olarak uygulanırken, daha önce 10 bin TL sınırını kullanan bankaların bu rakamı Eylül ayı itibarıyla 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin, özellikle emekli müşteriler açısından yaşanan sıkıntıları azaltmaya yönelik olduğu düşünülüyor. Ancak bankaların ATM'lerde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, tek tip banknot kullanımının yaygınlaşması.
Kur artışları nedeniyle Türkiye’de en yüksek banknotun değeri yaklaşık 6 dolara kadar düşerken, Merkez Bankası hâlâ 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle sokmadı. Bu durum, bankaların ATM’lerde sürekli para bulundurma zorluğunu artırdı.
Çözüm olarak birçok özel banka, ATM’lerde küçük banknotların kullanımını durdurdu ve bu bölümlere 200 TL’lik banknotlar yerleştirdi. Son zamanlarda, bazı bankalar 50 ve 100 TL’lik banknotları da ATM’lerden kaldırarak, yalnızca 200 TL’lik banknotların çekilmesine olanak tanıyan bir sisteme geçti.
ATM'lerde tek tip banknot kullanımının yaygınlaşması, özellikle küçük miktarlarda para çekmek isteyen müşteriler için sorunlar yarattı. Müşteriler, küçük banknotlara ulaşmakta zorluk çekerken, bu durum ATM’lerde yaşanan sıkışıklığı daha da artırdı. Bankalar, bu sorunu çözmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor, ancak müşterilerin bu değişikliklere nasıl tepki vereceği henüz belirsizliğini koruyor.
Bankaların, müşterilerin bu yeni düzenlemelerle karşılaşacağı zorlukları minimize etmek için çeşitli önlemler alması bekleniyor. Ancak bu önlemlerin ne kadar etkili olacağı ve müşterilerin günlük işlemlerini ne ölçüde kolaylaştıracağı zamanla görülecek. Özellikle ATM hizmetlerindeki bu köklü değişiklikler, bankaların dijital çözümlere daha fazla yatırım yapmasını da beraberinde getirebilir. Müşterilerin bu süreçte en çok dikkat etmesi gereken nokta, banka tarafından belirlenen yeni limitlere ve ücretlere uyum sağlamak olacak.