Bankaların, müşterilerin bu yeni düzenlemelerle karşılaşacağı zorlukları minimize etmek için çeşitli önlemler alması bekleniyor. Ancak bu önlemlerin ne kadar etkili olacağı ve müşterilerin günlük işlemlerini ne ölçüde kolaylaştıracağı zamanla görülecek. Özellikle ATM hizmetlerindeki bu köklü değişiklikler, bankaların dijital çözümlere daha fazla yatırım yapmasını da beraberinde getirebilir. Müşterilerin bu süreçte en çok dikkat etmesi gereken nokta, banka tarafından belirlenen yeni limitlere ve ücretlere uyum sağlamak olacak.



