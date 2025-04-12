Av yasağı başlıyor: Tezgâhlar boş kalmayacak

Tezgâhlarda hamsi, sardalya ve levrek var

Barış Yıldız, Bandırma Balık Hali'nde şu anda hamsi, sardalye ve levrek gibi balıkların satışta olduğunu belirtti. "İri hamsi geldi, kilosu 300 TL. Sardalye kilosu 200 TL, levrek ise 250 TL civarında. Hamsi ve sardalya yoğun talep görüyor. Levrek, çupra gibi yetiştiricilik balıkları ise zaten yılın 12 ayı bulunabiliyor. Fiyat artabilir ama balık her gün günlük ve taze olacak. Vatandaşımız endişe etmesin" diyerek balıkseverleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.