Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Av yasağı başlıyor: Tezgâhlar boş kalmayacak

Av yasağı başlıyor: Tezgâhlar boş kalmayacak

10:0812/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Türkiye genelinde olduğu gibi Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bandırma ve Erdekli balıkçılar için de avlanma sezonu 15 Nisan Pazartesi itibarıyla sona ediyor.

15 Nisan itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.

Fakat vatandaşlar arasında bu durumun yanlış anlaşıldığına dikkat çekiliyor.

Yasağın başlamasıyla birlikte taze balık bulmanın zorlaşacağını düşünen birçok kişi, balıkhanelerdeki ürünlerin tazeliğinden şüphe duyuyor.

Uzun yıllardır Bandırma'da balıkçılık yapan Barış Yıldız, bu algının doğru olmadığını belirterek yasağın kapsamı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Barış Yıldız, 15 Nisan itibariyle denizde sadece büyük gırgır teknelerine av yasağı getirileceğini vurgulayarak, "Yasağın başlaması balık gelmeyecek anlamına gelmiyor. Küçük kayıklar ve olta balıkçıları avlanmaya devam edecek. Haliyle daha taze ve günlük balıklar tezgâhlarda yerini alacak" dedi.

Yıldız, yasağın küçük balıkçıları kapsamadığını, bu nedenle tezgâhlarda her gün taze balık bulunabileceğini ifade etti. "Balık az geleceği için ertesi güne kalmaz, her gün taze gelir. Sadece fiyatlarda bir miktar artış olabilir" diye ekledi.

Tezgâhlarda hamsi, sardalya ve levrek var

Barış Yıldız, Bandırma Balık Hali'nde şu anda hamsi, sardalye ve levrek gibi balıkların satışta olduğunu belirtti. "İri hamsi geldi, kilosu 300 TL. Sardalye kilosu 200 TL, levrek ise 250 TL civarında. Hamsi ve sardalya yoğun talep görüyor. Levrek, çupra gibi yetiştiricilik balıkları ise zaten yılın 12 ayı bulunabiliyor. Fiyat artabilir ama balık her gün günlük ve taze olacak. Vatandaşımız endişe etmesin" diyerek balıkseverleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.

#Balıkçılık
#av yasağı
#Balık Sezonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?