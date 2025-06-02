Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlığı tehdit eden 6 yeni ürünü daha kamuoyuna duyurdu. Sıvı deterjan, çocuk zıbını, oyuncak ve çamaşır kokusu gibi ürünler; boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor. Risk tespitinin ardından satışı yapan ünlü markadan iade açıklaması geldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında, sağlığa zarar verebilecek riskli ürünler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.
Çocuk oyuncaklarından, giyime, teknoloji aletlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok yeni ürünler yayınlandı.
Çubuk atan oyuncak tabanca
İstanbul merkezli Nizam Oyuncak tarafından üretilen “Çubuk Atan Tabanca” (Model: Nzm-192, Barkod: 8697417621922), yapılan testlerde fırlattığı mermilerin enerjisinin izin verilen sınırın oldukça üzerinde çıkması nedeniyle tehlikeli bulundu. EN 71-1 standardına göre olması gereken maksimum enerji değeri 0.08 joule iken, bu oyuncakta 0.19 joule olarak ölçüldü. Ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.
Oda ve çamaşır spreyi
Eskişehir merkezli Akgül Kolonya tarafından üretilen “Akgül Oda ve Çamaşır Spreyi (Pudra)” adlı ürün (Barkod: 8682975072224) gerekli dokunsal uyarı işaretlerini taşımaması nedeniyle kimyasal risk oluşturuyor. Tüketicileri tehlike konusunda bilgilendirmeyen ürün için de toplatma ve satış yasağı kararı uygulandı.
Yüzey temizleyici
Tekirdağ’da faaliyet gösteren Zaman Kimya'nın “Alcoblue 1 Litre Yüzey Temizleyici” ürünü (Barkod: 8683717052405), ambalaj tasarımı nedeniyle çocukların ilgisini çekebilecek özellikler taşıdığı ve ayrıca dokunsal tehlike uyarısı içermediği gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürün için 24 Nisan 2025 tarihinde toplatma kararı verildi.
Eğlenceli Yapboz
Sancaktepe’de faaliyet gösteren Beceri Dünyası Matbaacılık'ın “Eğlenceli Yapboz” adlı ürünü (Barkod: 8682392175249), ambalaj kalınlığının standardın altında olması nedeniyle çocuklarda boğulma riski taşıyor. Ürünün ambalaj kalınlığı 0.029 mm ölçülürken, olması gereken minimum kalınlık 0.038 mm olarak belirtilmişti.
'Hello Baby' zıbın
Ebebek Mağazacılık tarafından satışa sunulan “Hello Baby” marka kız bebek zıbınları (Model: 24YHLBKBDY029-0045), üzerindeki çıtçıtların kolayca koparak küçük parça haline gelmesi nedeniyle boğulma riski taşıyor. Ürün, 18 Mart 2025 itibarıyla toplatılmaya başlandı.
E-bebek'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 5. ve 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiği çıtçıt bağlantısının sağlamlığı yönünden Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Mekanik Güvenlik” testlerinde uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile ürünün geri çağrılma duyurusu ilan edilmektedir.
Aşağıda fotoğrafı bulunan Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün, 3 ay ile 3 yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli bebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi, 30 gün içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Kullanılmış dahi olsa ilgili ürünü mağazalarımıza geri getiren bebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz. Değerli bebeveynlerimizin ücret iadesini, iki yıl boyunca mağazalarımızda ve e-bebek.com sitesinde geçerli olacak hediye çeki olarak talep etme hakkı da bulunmaktadır."