Bayraktar TB3’ten dünya havacılık tarihine damga: 100 sorti tam otonom iniş-kalkış

Bugüne kadar İHA-122'nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile başarılı atışlar gerçekleştiren Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024 tarihinde 36 bin 310 feet irtifaya ulaşarak önemli bir başarı daha kaydetti.