Bayram hafta sonuna denk geliyor: İşte 2025 bayram mesai ücretleri ile ilgili bilinmeyenler

Türkiye'de birçok meslek bayramda da mesai yapmak zorunda kalıyor. Bayramda çalışarak ek ücret kazananların ne kadar ödeme alacağı en çok çalışanlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda çalışanlar 3 gün tam, arefe günü çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacak. İşte 2025 bayram mesai ücretleri ile ilgili bilinmeyenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını müjdeledi. Ancak idari tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Arife ve bayram süresince çalışacak olanlar 3.5 gün için mesai ücreti almaya hak kazanacak.
Peki mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretle çalışan biri 3.5 gün üzerinden ne kadar ödeme alır? Bayramda 1 saat bile çalışan kişi tüm günlük ücretini alabilir mi?
Ramazan Bayramı arife günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.Yani bayramda çalışan işçinin ücreti 30 güne bölünüp günlük ücretin 2 katı üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
Ücret kıstası olarak 4857 İş Kanunu’muzun ilgili maddesinde şu şekilde detaylandırılmıştır. Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. ‘’
Aylık 30 bin TL ücreti olan bir personelin günlük ücreti 1000 TL ise iki katı, yani 2 bin TL olarak ödenmesi gerekmektedir.
Milliyet'in haberine göre, bu yıl için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL’dir. Günlük ise brüt 866,85 TL’ye tekabül etmektedir. Dolayısıyla 3,5 gün üzerinden asıl maaşa ek olarak 3.033,98 TL ödenmesi gerekmektedir.
Mevzuata göre bayram hafta içine denk gelen günlerde 2 katı ücret, hafta sonuna denk gelen günlerde ise 2,5 katı ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu sene Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi ve bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.
Örneğin işçinin günlük ücreti 1000 TL ise bayram günü çalışan işçi 1000 TL+1000 TL=2000 TL ödeme alırken, bayram gününün hafta tatiline rastlaması nedeniyle 1000 TL+1000 TL+500 TL=2500 TL tutarında gündelik ücret alır.
İş kanunda işçi veya personel 1 saat bile çalışsa o gün için tam ücret ödenmek zorundadır.