Sektörün son yıllarda ciddi karlılık sorunları yaşadığına da dikkat çeken Adabağ, "Ürün fiyatları yaklaşık 3 yıl öncesine göre yüzde 25 seviyelerine gerilerken, maliyetler ise 2-3 kat arttı. Dolayısıyla bu girdileri hafifletmemiz lazım. Enerji ve panellerin kurulumu ile ilgili bir teşviğe ihtiyacımız var. Özellikle enerji ve çimento en büyük gider kalemlerimizi oluşturuyor" dedi.