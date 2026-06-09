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Bugün gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Haziran Kapalı Çarşı anlık altın fiyatları

Bugün gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Haziran Kapalı Çarşı anlık altın fiyatları

Tuğba Güner
09:019/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Değerli metal fiyatları Orta Doğu'daki ateşkes süreci ve ABD enflasyon verileri öncesinde yatay bir seyir izliyor. Spot altın ons başına 4.332,50 dolardan işlem görürken, vadeli kontratlar yüzde 0,1 kayıpla 4.357,10 dolara geriledi. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak olan mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

Altın fiyatları Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes ve ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyrediyor. Spot altın ons fiyatı 4.332,50 dolardan işlem görürken iç piyasada çeyrek altın 10.419,30 liraya ulaştı.

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026

Gram altın fiyatı


Alış: 6.430,36 TL


Satış: 6.431,30 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026

Alış: 10.547,00 TL


Satış: 10.627,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026

Alış: 4.330,29 Dolar


Satış: 4.330,90 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 9 HAZİRAN 2026

Alış: 42.025,00 TL


Satış: 42.411,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026

Alış: 6,428 TL


Satış: 6,509 TL

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