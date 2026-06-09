Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Değerli metal fiyatları Orta Doğu'daki ateşkes süreci ve ABD enflasyon verileri öncesinde yatay bir seyir izliyor. Spot altın ons başına 4.332,50 dolardan işlem görürken, vadeli kontratlar yüzde 0,1 kayıpla 4.357,10 dolara geriledi. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak olan mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

1 /7 Altın fiyatları Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes ve ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyrediyor. Spot altın ons fiyatı 4.332,50 dolardan işlem görürken iç piyasada çeyrek altın 10.419,30 liraya ulaştı.

2 /7 CANLI ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026 Gram altın fiyatı

Alış: 6.430,36 TL

Satış: 6.431,30 TL

3 /7 ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026 Alış: 10.547,00 TL

Satış: 10.627,00 TL

4 /7 ONS ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026 Alış: 4.330,29 Dolar

Satış: 4.330,90 Dolar

5 /7 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 9 HAZİRAN 2026 Alış: 42.025,00 TL

Satış: 42.411,00 TL

6 /7 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 9 HAZİRAN 2026 Alış: 6,428 TL

Satış: 6,509 TL