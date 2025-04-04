ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI





Çiriş otunun faydalarını bir bir sıralayan esnaflardan Salih Vural, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte çiriş otu da çıkmaya başladı. Köydeki vatandaşlarımız dağlardan bu otu topluyor ve bize getiriyor. Biz de tezgahlarımızda satışını yapıyoruz. Çiriş otuna oldukça büyük bir rağbet var, halk arasında çok seviliyor...