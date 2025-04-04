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Doğal antibiyotik olarak bilinen lezzet doğadan tezgahlara indi: Şifa kaynağı bitkinin faydaları say say bitmiyor

Doğal antibiyotik olarak bilinen lezzet doğadan tezgahlara indi: Şifa kaynağı bitkinin faydaları say say bitmiyor

18:424/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
IHA
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Muş'ta baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, pazarlardaki yerini aldı.

Muş'ta karların erimesiyle dağlık alanlarda toplanmaya başlanan çiriş otu, hem sağlık açısından sunduğu faydalar hem de ekonomik katkısıyla dikkat çekiyor. Zengin bitki örtüsü ve endemik tür çeşitliliğiyle öne çıkan Muş'ta, bu şifalı bitki Türkiye'nin her yerine kargo ve şehirlerarası otobüslerle gönderiliyor. 

 Doğal antibiyotik olarak bilinen, halk arasında "gulik" adıyla tanınan bu şifalı ot, hem sofralara lezzet katıyor hem de pazarcıların ekmek kapısı oluyor. Dağlardan toplanan bu yeşil ot, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.

KİLOSU 35 TL


Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı Mehmetcan akın, bu bitkinin tamamen şifa kaynağı olduğunun söyleyerek, "Şu an tezgahımızda çiriş otunu satışa sunuyoruz. Gençler tarafından dağlardan toplanan çiriş otu pazarda yerini aldı. Biz de bu şifalı otu tezgâhlarımızda satıyoruz...

Satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Genellikle yöresel yemeklerde kullanılıyor ve şifa kaynağı olduğuna inanılıyor. Kilosunu ise 35 TL'den satışa sunuyoruz" dedi.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI


Çiriş otunun faydalarını bir bir sıralayan esnaflardan Salih Vural, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte çiriş otu da çıkmaya başladı. Köydeki vatandaşlarımız dağlardan bu otu topluyor ve bize getiriyor. Biz de tezgahlarımızda satışını yapıyoruz. Çiriş otuna oldukça büyük bir rağbet var, halk arasında çok seviliyor...

C vitamini bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Ekmek ve pancar gibi birçok yöresel yemekte kullanılır. Pek çok vatandaşımız çirişi şimdiden dolaba koyarak kışın tüketmek üzere saklıyor. Anti-inflamatuar bileşikleri sayesinde iltihapları azaltarak ağrıları hafifletir...

Faydaları ise şu şekilde sıralanabilirim; idrar söktürücü özelliğiyle idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, adet söktürücü etkisiyle adet düzensizliklerini azaltır, suyu, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine katkı sağlar ve saç dökülmesini azaltır, saç köklerini güçlendirir" şeklinde konuştu.

#Çiriş otu
#Gulik
#Muş

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