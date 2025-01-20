'Cömert tazminat ödeyeceğiz' diyerek duyurdu: Meta binlerce çalışanı işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, personellerinin yüzde 5'inin işine son vereceği ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacağı bildirildi. Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, işine son verilen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.
Meta, Salı günü yaptığı açıklamada, "en düşük performans gösteren" çalışanlarının yaklaşık %5'ini işten çıkarmayı hedeflediğini ve bu pozisyonları yıl sonuna doğru yeniden doldurmayı planladığını doğruladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.
Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini ifade eden Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını bildirdi.
3 bin 600 çalışanı işten çıkaracak
Meta'nın Eylül ayında 72 bin kişilik bir iş gücüne işaret eden son üç aylık raporuna göre, bu işten çıkarmalar yaklaşık 3 bin 600 çalışanı etkileyecek.
"Cömert" kıdem tazminatı
Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarına dikkati çekerek, işine son verilen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.
İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.
Meta, Covid salgınından bu yana binlerce çalışanın işine son verdi.
Kasım 2022'de 11 bin çalışanı işten çıkaran şirket ertesi yıl binlercesini daha işten çıkardı.