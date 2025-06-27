Türkiye’de en çok üretilen şey ne? Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait sanayi üretim verilerini açıkladı. Türkiye’nin en çok ne ürettiği belli oldu. TÜİK’in açıkladığı 2024 verilerine göre, otomobilden buzdolabına, güneş panelinden kombiye kadar milyonlarca ürün üretildi. Bazı kalemlerdeki yüksek rakamlar dikkat çekerken, listede şaşırtan ürünler de yer aldı. İşte Türkiye'nin en çok üretim yaptığı şey...

1 /14 Otomobilden betona, buzdolabından güneş paneline… Türkiye’nin en çok ürettiği ürün belli oldu. Listede şaşırtan kalemler de var.

2 /14 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait sanayi üretim verilerini açıkladı.

3 /14 Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen ürün, 301 milyon tonla hazır beton oldu.

4 /14 Bunu, 9,3 milyon adetle ev tipi buzdolabı ve dondurucular izledi.



5 /14 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil ve 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili güneş pili de dikkat çeken üretim kalemleri arasında yer aldı.



6 /14 Fason üretimde en yüksek pay yüzde 36,4 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti

İmalat sanayinde 2024 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36,4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 17,4'ünü tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,1'ini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.

7 /14 Türkiye’de en çok üretilen şey ne? İşte 2024’te Türkiye'de en çok üretilen ilk 6 ürün

8 /14 Hazır beton: 301 milyon ton



9 /14 Ev tipi buzdolabı/dondurucu: 9 milyon 392 bin adet

10 /14 Güneş pili ve paneli: 34 milyon 810 bin adet



11 /14 Kombi (hermetik): 1 milyon 204 bin adet

12 /14 Otomobil: 1 milyon 169 bin adet

13 /14 Motosiklet: 1 milyon 14 bin adet