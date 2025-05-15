Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' alarmı: Kuyumcular uyardı sahte altın nasıl anlaşılır?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok evde düğün hazırlıkları hızlanırken kuyumcular da evlenecek çiftlere 'sahte altın'a karşı uyarıda bulundu. Kuyumculuk sektörü, gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşan sahte altınlarla mücadele ediyor. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır, en çok hangi altında sahtecilik yapılıyor? Uzman isimlerden altın alacaklara önemli uyarılar.
Düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. Gözlerin odaklandığı kuyumculuk sektörü de düğün sezonu öncesi vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.
Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Özellikle evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin artmasıyla tektaş yüzükler ve alyanslara ilgi yoğunlaştı.
Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri "sahte" ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıyor.
"Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmalı"
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik" dedi.
Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını söyleyen Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye etti.
Sönmez, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var" diye konuştu.
En çok gram altında sahtecilik yapılıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşların sahte altını gözüyle ayırt etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, “Özellikle son yıllarda internetten alışveriş biraz daha riskli hale geldi. Tanıdık kuyumculardan almalarını öneririm. Genelde rafinelerin basmış olduğu paket gram altınlarda daha çok sahtecilik yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Güvence altına alınmalı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk da şu bilgilerin altını çizdi:
İnsanlar altınlarla ilgili olası problemlerin önüne geçebilmek için ilk olarak aldıkları ürünü güvence altına almalı. Güvence altına almak demek şu anlama geliyor; mutlaka fatura isteyin, sertifikası varsa alın, kuyumcudan aldığınız ürünün kaç ayar ve gram olduğunu, o günün tarihi ile yazdırın ve o belgeyi mutlaka alın.
Evde birkaç yöntem uygulanabilir
Çoğu uzman ise sahte altını ayırt etmenin çeşitli yöntemlerinin olduğunu vurguluyor. Örneğin, sahte altın gerçek altına göre daha parlak olup, farklı ışıklarda renk değişimi gösterebilirken, gerçek altının renginde değişiklik olmuyor. Ayrıca, gerçek altın son derece dayanıklı, bükülmesi zor ve kolayca kırılmıyor.