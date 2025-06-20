Dükkanı dolup taştı, randevulu sisteme geçti: Diyarbakırlı genç kadının projesi tuttu, Türkiye'de ilk ve tek

Birçok nesne üzerine çalışma yaptığını ve zorlanmadığını kaydeden Polat, ama bu çalışmada yaklaşık 2 aylık deneme yaptığını anlattı.





Bardaklara "pop art" ve "manga" sanatlarının karışımından oluşan yeni teknikle çizim yaptığına işaret eden Polat, "Ücretsiz olarak yaptığım bu çalışma Türkiye'de bir ilktir. Bir portreyi 5 ila 8 dakikada yapıyorum. Bu süre, kişinin yüz hatları, saçı, eşarbı ve yüzündeki renk tonlarından dolayı değişiyor. Günlük 60 ile 80 arasında çizim yapıyorum." ifadelerini kullandı.