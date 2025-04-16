Dünya üzerinde başka benzeri yok: 91 ülke ve bölgeye gönderildi, zirve'de Rize var

Turgut, ilerleyen günlerde ihracattan beklentilerinin çok daha yüksek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:





"Özellikle Avrupa ülkelerinde Türk çayına ilginin arttığını gözlemliyoruz. Bu ilgiyi karşılayacak kaliteye ve üretim kapasitesine sahibiz. Birliğimizce yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığımızca desteklenen Turquality Tanıtım Projesi'nin yanı sıra Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması adlı UR-GE projesi ile önümüzdeki süreçte tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek, pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız Avrupa, Orta Doğu, ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımızın daha da artırılmasıdır."



