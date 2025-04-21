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Dünyaca ünlü 3 ayakkabı markasında 'domuz derisi' tespit edildi: İşte Bakanlığın ifşa ettiği o markalar

Dünyaca ünlü 3 ayakkabı markasında 'domuz derisi' tespit edildi: İşte Bakanlığın ifşa ettiği o markalar

10:4721/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı bilgilendirme nedeniyle ünlü spor giyim markaları New Balance, Vans ve Camper hakkında yaptırım uyguladı. Soruşturma sonucunda, bu markalara ait bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanıldığı ancak bu bilginin Türkiye’deki satış kanallarında yeterince belirtilmediği tespit edildi. En yüksek ceza 1 milyon 730 bin TL ile New Balance’a verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarının bazı modellerinde domuz derisi bulunduğunu tespit etti. Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirmelerde, "37% Pigskin" (domuz derisi) ifadesine yer verildiği, bu itibarla içeriğinde domuz derisi bulunduğu değerlendirilen ürünlerin bileşenlerine yönelik eksik bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Peki hangi modellerde domuz derisi tespit edildi.

Ayakkabı modellerinin bileşenlerinde eksik bilgilendirme nedeniyle ayakkabı devlerine ceza kesildi. İşte o modeller...

New Balance'a milyonluk ceza

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İncelemelerde New Balance'ın Türkiye'deki internet satış sitesinde "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabıların açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı görüldü.


Aynı ürünlerin yurt dışı uzantılı internet sitesinde yapılan bilgilendirmelerde ise "pigskin/mesh" (domuz derisi) ifadelerine yer verildi.

Dini hassasiyet vurgusu


İncelemeler sonucu "Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir." hükmüne uyulmadığından dolayı New Balance markasına 1 milyon 730 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasına karar verildi.

Vans'a da para cezası


Spor giyim ve ayakkabı markası Vans'a da aynı hükümden 863 bin 580 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildi.


"Vans" markasına ait "Old Skool Süet Ayakkabı" ve "SK8-HI Süet Ayakkabı"isimli ürünlerde de domuz derisi kullanılmasına rağmen bunun tüketiciye bildirilmediği tespit edildi.

Söz konusu ürünlerin Türkiye'de "süet" olarak satıldığı ancak yurt dışında "domuz süeti" olduğu görüldü. Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 TL ceza kesildi. 

Camper markasında domuz derisi skandalı


Camper markasının "Ground Michelin" adlı ürününde de eksik bilgilendirme tespit edildi. Türkiye satışında "Bu ürün stoklarımızda bulunmamaktadır" ifadesinin altında yer alan bilgilendirmelerde, "%37 deri" ifadesine yer verilmesine rağmen yurt dışı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yapılan bilgilendirmelerde, "%37 Pigskin (domuz derisi)" ifadesine yer verildiği belirlendi.

 Camper markasının reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

Adidas ta ceza almıştı


Geçtiğimiz aylarda yine ürünlerde domuz derisi kullanımı konusu gündeme gelmiş dünyaca ünlü spor markası Adidas da bu durumu bilgilendirmediği için Ticaret Bakanlığı tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Bakanlık Adidas’a 550 bin TL ceza keserek, ‘Samba OG’ model ayakkabılarındaki domuz derisi kullanımına dikkat çekmişti.

#Ticaret Bakanlığı
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