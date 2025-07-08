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Dünyada otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

21:408/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Deutsche Bank tarafından hazırlanan 2025 yılı küresel fiyat karşılaştırması raporu, sıfır otomobil sahibi olmanın dünya genelindeki maliyetini ortaya koydu. Türkiye'nin de yer aldığı otomobil almanın en pahalı olduğu ülkelerin listesi.

Otomobil sahibi olmak dünya genelinde giderek zorlaşıyor. Küresel ölçekte hazırlanan yeni bir rapor, sıfır araç fiyatlarının birçok ülkede belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Vergilendirme politikaları, döviz kuru etkileri ve ekonomik dinamikler, özellikle bazı pazarlarda araç alım maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltti. Türkiye de bu trendin gözle görülür yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Artan fiyatlar, tüketicilerin otomobil tercihlerini ve ulaşım alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor.

İŞTE OTOMOBİLİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ

69- Hindistan (Bangalore)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 14 bin 15 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 13 bin 58 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 7,3 olarak artış gösterdi.

65- Çin (Pekin)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 18 bin 526 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 23 bin 268 dolar

5 yıllık fiyat değişimi yüzde -20,4 olarak gerçekleşti.

33- Almanya (Berlin)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 32 bin 323 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 25 bin 137 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 28,6 olarak artış gösterdi.

24- ABD (New York)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 35 bin dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 24 bin 900 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 40,6 olarak artış gösterdi.

19- Mısır (Kahire)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 36 bin 710 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 27 bin 254 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 34,7 olarak artış gösterdi.

16- Hollanda (Amsterdam)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 37 bin 678 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 29 bin 690 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 26,9 olarak artış gösterdi.

11 ve 12- Birleşik Krallık (Edinburgh ve Londra)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): Edinburgh için 38 bin 411 dolar, Londra için ise 38 bin 372 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): Edinburgh için 28 bin 24 dolar, Londra için ise 28 bin 696 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi Edinburgh için yüzde 37,1, Londra için ise yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.

10- İspanya (Barcelona)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 38 bin 516 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 25 bin 236 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 52,6 olarak artış gösterdi.

9- Malezya (Kuala Lumpur)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 40 bin 222 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 36 bin 485 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 10,2 olarak artış gösterdi.

7 ve 8- İsviçre (Cenevre ve Zürih)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 40 bin 265 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): Cenevre için 33 bin 755 dolar, Zürih için ise 29 bin 903 dolar.

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi Cenevre için yüzde 19,3, Zürih için ise yüzde 34,7 olarak gerçekleşti.

6- İrlanda (Dublin)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 42 bin 337 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 29 bin 916 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 41,5 olarak artış gösterdi.

5- Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 45 bin 33 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 23 bin 319 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 93,1 olarak artış gösterdi.

4- TÜRKİYE (İSTANBUL)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 45 bin 787 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 30 bin 463 dolar

Rapora göre, Türkiye'de sıfır otomobil fiyatı dolar bazında 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 50,3 olarak artış gösterdi.




3- İsrail (Tel-Aviv)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 47 bin 599 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 38 bin 598 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 23,3 olarak artış gösterdi.

2- Danimarka (Kopenhag)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 50 bin 298 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 38 bin 409 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 31 olarak artış gösterdi.

1- Singapur (Singapur)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): 140 bin 534 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): 81 bin 804 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 71,8 olarak artış gösterdi.

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