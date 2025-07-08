Dünyada otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Deutsche Bank tarafından hazırlanan 2025 yılı küresel fiyat karşılaştırması raporu, sıfır otomobil sahibi olmanın dünya genelindeki maliyetini ortaya koydu. Türkiye'nin de yer aldığı otomobil almanın en pahalı olduğu ülkelerin listesi.
Otomobil sahibi olmak dünya genelinde giderek zorlaşıyor. Küresel ölçekte hazırlanan yeni bir rapor, sıfır araç fiyatlarının birçok ülkede belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Vergilendirme politikaları, döviz kuru etkileri ve ekonomik dinamikler, özellikle bazı pazarlarda araç alım maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltti. Türkiye de bu trendin gözle görülür yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Artan fiyatlar, tüketicilerin otomobil tercihlerini ve ulaşım alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor.
İŞTE OTOMOBİLİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ
69- Hindistan (Bangalore)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 14 bin 15 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 13 bin 58 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 7,3 olarak artış gösterdi.
65- Çin (Pekin)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 18 bin 526 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 23 bin 268 dolar
5 yıllık fiyat değişimi yüzde -20,4 olarak gerçekleşti.
33- Almanya (Berlin)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 32 bin 323 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 25 bin 137 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 28,6 olarak artış gösterdi.
24- ABD (New York)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 35 bin dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 24 bin 900 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 40,6 olarak artış gösterdi.
19- Mısır (Kahire)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 36 bin 710 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 27 bin 254 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 34,7 olarak artış gösterdi.
16- Hollanda (Amsterdam)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 37 bin 678 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 29 bin 690 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 26,9 olarak artış gösterdi.
11 ve 12- Birleşik Krallık (Edinburgh ve Londra)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): Edinburgh için 38 bin 411 dolar, Londra için ise 38 bin 372 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): Edinburgh için 28 bin 24 dolar, Londra için ise 28 bin 696 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi Edinburgh için yüzde 37,1, Londra için ise yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.
10- İspanya (Barcelona)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 38 bin 516 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 25 bin 236 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 52,6 olarak artış gösterdi.
9- Malezya (Kuala Lumpur)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 40 bin 222 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 36 bin 485 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 10,2 olarak artış gösterdi.
7 ve 8- İsviçre (Cenevre ve Zürih)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 40 bin 265 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): Cenevre için 33 bin 755 dolar, Zürih için ise 29 bin 903 dolar.
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi Cenevre için yüzde 19,3, Zürih için ise yüzde 34,7 olarak gerçekleşti.
6- İrlanda (Dublin)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 42 bin 337 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 29 bin 916 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 41,5 olarak artış gösterdi.
5- Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 45 bin 33 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 23 bin 319 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 93,1 olarak artış gösterdi.
4- TÜRKİYE (İSTANBUL)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 45 bin 787 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 30 bin 463 dolar
Rapora göre, Türkiye'de sıfır otomobil fiyatı dolar bazında 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 50,3 olarak artış gösterdi.
3- İsrail (Tel-Aviv)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 47 bin 599 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 38 bin 598 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 23,3 olarak artış gösterdi.
2- Danimarka (Kopenhag)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 50 bin 298 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 38 bin 409 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 31 olarak artış gösterdi.
1- Singapur (Singapur)
Sıfır otomobil fiyatı (2025): 140 bin 534 dolar
Sıfır otomobil fiyatı (2020): 81 bin 804 dolar
Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi yüzde 71,8 olarak artış gösterdi.