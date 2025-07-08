Dünyada otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

11 ve 12- Birleşik Krallık (Edinburgh ve Londra)

Sıfır otomobil fiyatı (2025): Edinburgh için 38 bin 411 dolar, Londra için ise 38 bin 372 dolar

Sıfır otomobil fiyatı (2020): Edinburgh için 28 bin 24 dolar, Londra için ise 28 bin 696 dolar

Rapora göre, 5 yıllık fiyat değişimi Edinburgh için yüzde 37,1, Londra için ise yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.