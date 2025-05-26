Uçak filosu, teknolojik altyapı ve operasyonel yetenekler gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği listede Türkiye, dikkat çeken bir başarıya imza attı. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...