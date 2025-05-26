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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye zirve yolunda, işte güncel sıralama

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye zirve yolunda, işte güncel sıralama

13:1526/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını yayımladı. ABD merkezli kuruluşun analizinde, hava filosu büyüklüğünden teknolojik donanıma kadar birçok kriter değerlendirildi. Listeye Türkiye’nin yükselişi damga vurdu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güç hava kuvvetleri ordusu sıralaması.

Global Firepower’ın 2025 verilerine göre Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri arasında yerini aldı. "Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından cevaplandı. 

Uçak filosu, teknolojik altyapı ve operasyonel yetenekler gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği listede Türkiye, dikkat çeken bir başarıya imza attı. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

20-Birleşik Arap Emirlikleri

19- Cezayir

18- Almanya

17- Brezilya

16- Yunanistan

15- Birleşik Krallık

14- Tayvan

13- İtalya

12- Suudi Arabistan

11- Kuzey Kore

10- Fransa

9- Türkiye

8- Mısır

7- Pakistan

6- Japonya

5- Güney Kore

4- Hindistan

3- Çin

2- Rusya

1- ABD

#Dünyanın En Güçlü Orduları
#havacılık
#Türk Hava Kuvvetleri
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