Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını yayımladı. ABD merkezli kuruluşun analizinde, hava filosu büyüklüğünden teknolojik donanıma kadar birçok kriter değerlendirildi. Listeye Türkiye’nin yükselişi damga vurdu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güç hava kuvvetleri ordusu sıralaması.
Global Firepower’ın 2025 verilerine göre Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri arasında yerini aldı. "Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından cevaplandı.
Uçak filosu, teknolojik altyapı ve operasyonel yetenekler gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği listede Türkiye, dikkat çeken bir başarıya imza attı. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...
20-Birleşik Arap Emirlikleri
19- Cezayir
18- Almanya
17- Brezilya
16- Yunanistan
15- Birleşik Krallık
14- Tayvan
13- İtalya
12- Suudi Arabistan
11- Kuzey Kore
10- Fransa
9- Türkiye
8- Mısır
7- Pakistan
6- Japonya
5- Güney Kore
4- Hindistan
3- Çin
2- Rusya
1- ABD