Cumhurbaşkanlığı kararıyla, geleneksel el sanatlarıyla uğraşan esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesine sahip olanlar, son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan ve 35 yaşını geçmiş girişimci esnaf ve sanatkârlara faizsiz kredi imkânı sunulacak.



