Esnaf ve sanatkârlara, 2025-2027 yılları arasında Halkbank aracılığıyla yüzde 50 faiz indirimiyle kredi imkânı sunulacak. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, geleneksel el sanatlarıyla uğraşan esnaf ve sanatkârlar, ustalık belgesine sahip olanlar, son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkârlar ile KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlayan ve 35 yaşını geçmiş girişimci esnaf ve sanatkârlara faizsiz kredi imkânı sunulacak.
Bu karar, esnafın finansal destek almasını kolaylaştıracak ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.
Ayrıca, girişimcilik eğitim desteği almış, uzun süreli danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden faydalanmış olan esnaf ve sanatkârlar, belirli kuruluşların teknik destek programlarına katılarak yüzde 60 oranında faiz indirimiyle kredi kullanabilecekler.
Bu destek, özellikle genç girişimcilerin ve deneyim kazanan esnafın ekonomik büyümeye katkı sağlaması amacıyla önemli bir fırsat oluşturacak.
Bu gruplar dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ise yüzde 50 faiz indirimiyle kredi alma imkânına sahip olacak.
Böylece, daha geniş bir kitleye yönelik uygun şartlarda finansman sağlanması hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kredi imkanlarının finansmanını, ilgili yıl bütçesine ayrılacak ödenekle karşılayacak.
Bu düzenleme, esnaf ve sanatkârların işlerini büyütmeleri, yenilikçi projeler geliştirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için ciddi bir finansal destek sunmuş olacak.