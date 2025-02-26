Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki en kuvvetli ihtimaller

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılında 3 bin TL olarak yatırılan emekli bayram ikramiyesinin 2025’te artış göstermesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye konusunda çalışma yürütüldüğünü belirtirken, ekonomi kurmaylarının yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda yeni rakamın netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış yapılan bayram ikramiyesinde, benzer bir zam oranı gündeme gelirse tutarın 4 bin 500 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak? Ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

1 /7 Milyonlarca emekli, 2025 Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranına odaklandı. 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyeleri için yeni artış beklentisi gündemde. Ekonomi yönetimi, bütçe dengeleri ve enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak ikramiyede yapılacak olası artışı değerlendirecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi benzer bir zam oranı uygulanması halinde, 2025’te emekli bayram ikramiyesinin 4 bin 500 TL’ye çıkabileceği öngörülüyor.

2 /7 BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu.

3 /7 2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR? Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti.

4 /7 Emeklilere Ocak 2025'te yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından bayram ikramiyelerine gelecek zam oranı için beklenti yüzde 20 ile 40 arasında oluştu.

5 /7 YÜZDE YÜZDE ZAM İHTİMALLERİ Emekli ikramiyeleri, bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oranında yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak. Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira, yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.

6 /7 Zam oranı eğer yüzde 30 seviyesinde olursa ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak. Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.