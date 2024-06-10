Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ikramiyesi hakkındaki gelişmeyi duyurdu. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler, 14 Haziran'a kadar sürecek şekilde planlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için takvimin netleştiğini açıkladı.
16 milyon emekli faydalanacak
Bu yıl 16 milyon emekli, bayram ikramiyesinden yararlanacak.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödemeler maaş alma takvimine göre yapılacak.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimi hakkında bilgi vererek, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere 10 Haziran, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere 11 Haziran, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da bayram ikramiyesi yatırılacak" dedi.
Ramazan Bayramı'nda emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödenmişti.
Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı.
2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseltildi.
Bu yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.