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Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: 14 Haziran'a kadar sürecek

09:33 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:41 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ikramiyesi hakkındaki gelişmeyi duyurdu. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler, 14 Haziran'a kadar sürecek şekilde planlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için takvimin netleştiğini açıkladı.


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16 milyon emekli faydalanacak


Bu yıl 16 milyon emekli, bayram ikramiyesinden yararlanacak.


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Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödemeler maaş alma takvimine göre yapılacak.


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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimi hakkında bilgi vererek, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere 10 Haziran, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere 11 Haziran, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da bayram ikramiyesi yatırılacak" dedi.


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Ramazan Bayramı'nda emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödenmişti.


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Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı.


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2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseltildi.

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Bu yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

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#Emekli
#ödeme
#bayram ikramiyesi
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