Emekli ve memur Temmuz zammı için ilk ipucu Merkez Bankası'ndan geldi: İşte zamlı maaş tablosu

Temmuz ayı, milyonlarca memur ve emekli için maaşların yeniden belirleneceği kritik bir döneme işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak olan zam oranları öncesinde, piyasalardan gelen veriler beklentileri şekillendirmeye başladı. Özellikle Merkez Bankası'nın güncel Piyasa Katılımcıları Anketi, maaş zammı hesaplamaları için önemli bir yol haritası sunarken, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranlarına dair hesaplamalar da yavaş yavaş belirginleşiyor.
Türkiye'deki milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, Merkez Bankasının yayımladığı son anket verileri piyasalara kritik bir ipucu sundu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek olan zam oranları için geri sayım hız kesmeden devam ediyor.
Zam oranları hangi kriterlere göre hesaplanıyor?
Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranlarında enflasyon verileri belirleyici ve hayati bir rol üstleniyor. Mevzuat gereği, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri altı aylık enflasyon oranında doğrudan zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme kapsamında önceden belirlenen yüzde 7'lik zamma ilave edilecek enflasyon farkı ile hesaplanıyor.
5 aylık enflasyon verisi ve garantilenen artışlar
Ocak ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş ayına ait oranlar sırasıyla ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler ışığında, henüz haziran ayı rakamları açıklanmadan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında zammı garantilerken, memur ve memur emeklileri için bu taban oran yüzde 12,4 olarak kesinleşti.
Gözler 3 Temmuz'da ve Merkez Bankasının kritik ipucunda
Milyonlarca vatandaşın maaş zammının nihai olarak kesinleşmesi için haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz tarihinde duyurulacak rakamlar öncesinde, Merkez Bankasının 68 katılımcı ile gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Bu anket sonuçlarına göre, piyasanın haziran ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak şekillendi. Söz konusu veri, temmuz ayındaki olası maaş artışlarına dair en güçlü sinyallerden birini oluşturdu.
Beklentiler ışığında yeni maaş tablosu
Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyon oranı yüzde 18,19 seviyesine ulaşacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz ayı zammı doğrudan yüzde 18,19 olarak yansıtılacak.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,93 olarak gerçekleşecek. Bu olası artış oranlarına göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin halihazırda 20 bin lira olan en düşük maaşı 23 bin 638 liraya yükselecek. En düşük memur maaşının ise yüzde 13,93'lük artışla birlikte 70 bin 511 liraya çıkması öngörülüyor.