Emekli ve memur Temmuz zammı için ilk ipucu Merkez Bankası'ndan geldi: İşte zamlı maaş tablosu

5 aylık enflasyon verisi ve garantilenen artışlar





Ocak ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş ayına ait oranlar sırasıyla ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler ışığında, henüz haziran ayı rakamları açıklanmadan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında zammı garantilerken, memur ve memur emeklileri için bu taban oran yüzde 12,4 olarak kesinleşti.