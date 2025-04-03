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Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:493/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemeleri bugünden itibaren yapılacak. Peki emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarını kim ne zaman alacak?

SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin bin liralık fark ödemesinin yapılacağı günler açıklandı.

Peki emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarını kim ne zaman alacak?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 

22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 4 Nisan'da, 

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara da 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

#Emekli
#SSK
#Bağ-Kur

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