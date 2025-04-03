Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemeleri bugünden itibaren yapılacak. Peki emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarını kim ne zaman alacak?

1 /6 SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin bin liralık fark ödemesinin yapılacağı günler açıklandı.

2 /6 Peki emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farklarını kim ne zaman alacak?

3 /6 SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da,

4 /6 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

5 /6 Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 4 Nisan'da,