Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlara toplam 9,4 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

1 /6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Ocak 2025 tarihinde Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farklarının ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

2 /6 Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, bu ödemelerin 2 milyon 486 bin 870 kişiye yapılacağını belirtti.

3 /6 Hesaplara yatırılacak

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



4 /6 Ne kadar ödeme yapılacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı yatırılacak.



5 /6 Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan 58 bin 644 kişiye ise toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacak.

