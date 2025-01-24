Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Emekli maaşı fark ödemeleri hesaplara yatıyor: Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli maaşı fark ödemeleri hesaplara yatıyor: Bakan Işıkhan duyurdu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:4924/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlara toplam 9,4 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Ocak 2025 tarihinde Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farklarının ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. 

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, bu ödemelerin 2 milyon 486 bin 870 kişiye yapılacağını belirtti.

Hesaplara yatırılacak


Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ne kadar ödeme yapılacak?


Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı yatırılacak.


Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan 58 bin 644 kişiye ise toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacak.


Ödemeler, vatandaşların aylık almakta oldukları banka hesapları ve PTT şubelerinden alınabilecek.

#Emekli
#ödeme
#vedat ışıkhan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan nafaka hakkında ne dedi ne söyledi nafaka kalkacak mı?