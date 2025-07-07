Emlakçıların '1 TL' oyunu Reklam Kurulu’na takıldı: Bakanlık harekete geçti

Gerçek dışı fiyatlara geçit yok

Firmalar savunmalarında platformda fiyat bilgisi bölümünün doldurulması zorunlu olduğu için 1 TL yazdıklarını bakanlığa bildirirken, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında "Tanıtımlarda yer verilen tutarın bir gayrimenkulün satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve fiyat bilgisi hakkında eksik bilgilendirmede bulunularak tüketiciler nezdinde yanıltıcılığa yol açıldığı, diğer taraftan konuya ilişkin ispatlayıcı nitelikte bilgi ve belge sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle ispat yükümlülüğünün yerine getirildiğinden bahsedilemeyeceği, söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelik arz ettiği değerlendirilmiştir" denildi.







