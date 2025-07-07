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Emlakçıların '1 TL' oyunu Reklam Kurulu’na takıldı: Bakanlık harekete geçti

Emlakçıların '1 TL' oyunu Reklam Kurulu’na takıldı: Bakanlık harekete geçti

10:007/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında tüketiciyi yanıltan ilanlara karşı bir dizi düzenleme getirirken, bazı emlak firmaları kurallara uymamakta ısrarcı davranıyor. Bu emlak firmalarının, satış fiyatı bölümüne “1 TL” yazarak alıcıları telefonla iletişime geçmeye zorladığı, sonrasında ise gerçek dışı bilgilerle yönlendirdiği belirlendi. Tüketiciyi aldatmaya yönelik bu yöntemin tespit edilmesinin ardından, ilgili firmaların reklamları yayından kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında fahiş fiyat ve aldatıcı ilanlara karşı yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Ancak bazı emlak ofisleri, uyarılara rağmen manipülatif ilanlardan vazgeçmiyor.

Tüketici yanıltılıyor

En yaygın yöntemlerden biri, konut ilanını “1 TL” gibi sembolik fiyatlarla paylaşmak. Bu taktikle müşterinin ilgisi çekiliyor, ardından gerçek fiyat görüşme sırasında sunuluyor. Bakanlık, bu tür uygulamaları mercek altına aldı. Tespit edilen emlak ofislerine ceza yolda.


Gerçek dışı fiyatlara geçit yok

Firmalar savunmalarında platformda fiyat bilgisi bölümünün doldurulması zorunlu olduğu için 1 TL yazdıklarını bakanlığa bildirirken, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında "Tanıtımlarda yer verilen tutarın bir gayrimenkulün satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve fiyat bilgisi hakkında eksik bilgilendirmede bulunularak tüketiciler nezdinde yanıltıcılığa yol açıldığı, diğer taraftan konuya ilişkin ispatlayıcı nitelikte bilgi ve belge sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle ispat yükümlülüğünün yerine getirildiğinden bahsedilemeyeceği, söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelik arz ettiği değerlendirilmiştir" denildi.



10 emlak firması ilandan kaldırıldı.

Fahiş artışa 200 bin TL ceza

Yönetmeliğe göre, internette verilen ilanlarda; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanırken, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezasının önü açıldı.


Verdiği ilanda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen taşınmaz sahibine ilan başına 200 bin TL ceza uygulanacak.

#fahiş fiyat
#Konutta Fahiş Fiyat
#Ticaret Bakanlığı
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