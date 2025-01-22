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En çok konutun satıldığı ilçeler belli oldu: 67 ili geride bıraktı

En çok konutun satıldığı ilçeler belli oldu: 67 ili geride bıraktı

11:5022/01/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye'de 2024 yılında en fazla konutun satıldığı ilçe 31 bin 263 ile İstanbul Esenyurt oldu. İşte en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden (TÜİK) derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.

İstanbul, 239 bin 213 ile konut satışında en yüksek paya sahip il olurken, burayı 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.

Esenyurt 67 ili geride bıraktı


İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263 ile en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı. 

Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi. 

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı 5. ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu.

Alacakaya'da 26 konut satıldı


Elazığ Alacakaya, geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı.

Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.

En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler ise 48 ile Afyonkarahisar'ın Bayat ve 49 ile Batman'ın Beşiri ilçeleri oldu.

#İstanbul
#Esenyurt
#Konut

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