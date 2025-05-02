Erken emeklilikte ‘yıpranma payı’ detayı: O mesleklere kısıtlama geliyor

Erken emekliliği mümkün kılan yıpranma payı uygulaması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düğmeye basıldı. SGK, aslında tehlikeli iş kapsamında yer almayan bazı meslek gruplarının bu haktan yararlanması üzerine kapsam daraltma hazırlığına başladı. Edinilen bilgilere göre, yapılan incelemelerde birçok işyerinin, risk faktörü taşımayan çalışanlarını da yıpranma kapsamında gösterdiği belirlendi.