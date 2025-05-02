Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Erken emeklilikte ‘yıpranma payı’ detayı: O mesleklere kısıtlama geliyor

Erken emeklilikte ‘yıpranma payı’ detayı: O mesleklere kısıtlama geliyor

10:182/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Erken emekliliği mümkün kılan yıpranma payı uygulaması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düğmeye basıldı. SGK, aslında tehlikeli iş kapsamında yer almayan bazı meslek gruplarının bu haktan yararlanması üzerine kapsam daraltma hazırlığına başladı. Edinilen bilgilere göre, yapılan incelemelerde birçok işyerinin, risk faktörü taşımayan çalışanlarını da yıpranma kapsamında gösterdiği belirlendi.</p>
Erken emekliliği mümkün kılan yıpranma payı uygulaması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düğmeye basıldı. SGK, aslında tehlikeli iş kapsamında yer almayan bazı meslek gruplarının bu haktan yararlanması üzerine kapsam daraltma hazırlığına başladı. Edinilen bilgilere göre, yapılan incelemelerde birçok işyerinin, risk faktörü taşımayan çalışanlarını da yıpranma kapsamında gösterdiği belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik avantajı sağlayan “yıpranma payı” uygulamasında suistimallerin önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yapılan denetimlerde, riskli koşullarda çalışmayan personelin usulsüz şekilde yıpranma hakkından yararlandırıldığı tespit edildi. Tehlikeli iş sınıfında yer almayan bazı meslekler adına yapılan bildirimlerin artması üzerine harekete geçen SGK, meslek kodlarında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Peki hangi meslek kodları "yıpranma payı" kullanamayacak? İşte o meslekler ve yeni düzenlemeye ait tüm detaylar...

HANGİ MESLEKLERDE 'YIPRANMA PAYI' OLMAYACAK?


SGK, erken emekliliğe olanak sağlayan ‘yıpranma payı’ için kısıtlamaya gidecek. Tehlikeli iş kapsamında olmayan aşçı, çaycı, danışman gibi meslekler için ‘yıpranma payı’ bildirimi yapılamayacak.

Söz konusu meslek kodları arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli veya sekreter gibi meslekler olduğu belirlendi.

SGK bunun üzerine, yıpranma payı kapsamında sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekleri tespit ederek, yanlış bildirimleri engellemek için harekete geçti. 

Kurumun aldığı tedbir uyarınca, Nisan 2025 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kısıtlanan meslek kodlarından işyerleri tarafından SGK’ya hizmet bildirimleri engellenerek, işverenlere hata mesajı verilecek.

Kısıtlanan meslek listesine, SGK’nın online sistemi üzerinden işverenlerce erişilebilecek. 


Şoförlük kapsam dışı


Yeni uygulamayla, yıpranma payı gerektiren fiili riske maruz kaldığı halde, meslek kodu girişinin hatalı yapılmasıyla hakkını kaybedenlerin durumunun da önüne geçilmesi planlanıyor.


Yeni düzenleme için verilen örneğe göre, şoförlük mesleği, yıpranma payı kapsamındaki işlerden olma ihtimali bulunmaması sebebiyle kısıtlanan meslek kodu listesinde yer alacak. Ancak yangın söndürme işinde çalışan itfaiye şoförlüğü, yıpranma payı kapsamında değerlendirilebilecek.

Buna karşın işçiler, “vasıta sürücüsü”, “yolcu taşıma şoförü” gibi alanlardan bildirilmek istenirse, meslek kodu kısıtlaması sebebiyle yıpranma payı kapsamında değerlendirilmeleri engellenecek. İşin özellikli durumu, işyerinin ya da mesleğin niteliği gereği yıpranma payına tabi çalışması bulunan işçiler için ise SGK’ya bildirimde bulunulabilecek.

Erken emeklilik şansı sağlıyor


Çalışma mevzuatına göre yıpranma payı kapsamındaki işçilerin prim ödeme gün sayılarına, belli oranlarda gün sayıları fiili hizmet süresi zammı olarak ekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Düzenleme kapsamında madencilerden, demir-çelik işçilerine, askerlerden basın mensuplarına kadar çeşitli meslek grupları bulunuyor. Böylece sayılan kesimlere erken emeklilik şansı tanınıyor.

#erken emeklilik
#yıpranma payı
#sgk
#son dakika
#yeni düzenleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı mı?