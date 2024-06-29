Estonya Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4'ü bekliyor: 'Türkiye yenilikçi ve yetenekli savunma sanayisi ile rol model'

Yakın gelecekte güvenlik zorluklarının artmasının beklendiğine değinen Karis, şöyle konuştu:





"Elbette ürününüz savaşta test edilmiştir. Türkiye'nin modern savaşta geniş deneyimi var ve bu doğrudan zırhlı araçlarınızın ve askeri ekipmanlarınızın gelişimine yansıtılmıştır. Ayrıca Ukrayna'daki savaş, müttefik savunma sanayisi kapasitesinin artırılması gerektiğini göstermiştir ve Türkiye, yenilikçi ve yetenekli savunma sanayisi ile burada kesinlikle bir öncü ve rol modeldir. Ama biz aynı zamanda Türk savunma sanayisinin üretimini de değerli buluyoruz. Çünkü Türkiye, NATO'nun önemli bir müttefikidir. Askeri açıdan güçlü ve yetenekli bir müttefik.