F-35’e rakip KAAN’a küresel ilgi: ABD basını yerli hayalet jeti konuşuyor

Türk savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan beşinci nesil savaş uçağı KAAN, uluslararası medyada dikkat çekmeye devam ediyor. ABD merkezli Newsweek dergisi, KAAN’ı detaylı bir şekilde ele aldığı haberinde, uçağın teknik özelliklerinden jeopolitik etkilerine kadar kapsamlı bir analiz sundu. Haberde, Türkiye'nin F-35’e rakip bir hayalet jet geliştirdiği vurgulandı.
Newsweek, Türkiye’nin 2019 yılında F-35 programından çıkmasının ardından milli savunma projelerine ağırlık verdiğini ve KAAN’ın bu stratejinin önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.
Haberde, uçağın hem Orta Doğu hem de Asya ülkeleri tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Kazakistan ve Endonezya’nın KAAN’ı yakından takip ettiği aktarıldı.
Özellikle Suudi Arabistan’ın 100 adet KAAN satın almayı değerlendirdiği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise Türkiye ile olası ortak üretim fırsatlarını araştırdığı kaydedildi.
Teknik özellikler öne çıkarıldı
Uçağın süpersonik hız kapasitesi, gelişmiş dahili silah sistemleri, yapay zeka destekli muharebe kabiliyeti ve kaska entegre nişangah teknolojisi gibi öne çıkan teknik özellikleri de haberde geniş yer buldu. KAAN’ın, hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılabilecek yerli üretim akıllı mühimmatlarla donatılacağı belirtildi.
Küresel savunma dengesine etkisi
Newsweek, KAAN’ın sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma alanındaki bağımsızlığında sembol olduğuna dikkat çekti. Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin artan savunma kabiliyeti, küresel savunma dengelerini etkileyebilir” ifadelerine yer verildi.
2024 yılı Şubat ayında ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayan KAAN, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından geliştiriliyor. Uçak, önümüzdeki yıllarda Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilerek aktif görev alacak.