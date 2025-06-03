F-35’e rakip KAAN’a küresel ilgi: ABD basını yerli hayalet jeti konuşuyor

Newsweek, Türkiye’nin 2019 yılında F-35 programından çıkmasının ardından milli savunma projelerine ağırlık verdiğini ve KAAN’ın bu stratejinin önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.





Haberde, uçağın hem Orta Doğu hem de Asya ülkeleri tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Kazakistan ve Endonezya’nın KAAN’ı yakından takip ettiği aktarıldı.