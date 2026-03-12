Fiyatı 500 bin TL bile değil! Satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti: 20 dakikada 10 bin sipariş aldı

Çinli otomobil üreticisi Chery’nin yeni elektrikli modeli QQ3, satışa sunulur sunulmaz büyük ilgi gördü. Araç için yalnızca 20 dakika içinde 10 binden fazla sipariş verildi.. İlk 2 saat içinde sipariş sayısının 21 binin üzerine çıktığı, ilk 3 saatte ise yaklaşık 27 bin ön siparişe ulaşıldığı belirtildi.
Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet hızla artarken, Chery’nin yeni modeli QQ3 kısa sürede yoğun talep topladı.
Siparişler dakikalar içinde tükendi
Çin’de satışa sunulan model, ön siparişlerin başlamasının ardından ilk 20 dakika içinde 10 binin üzerinde sipariş aldı. Şirketten paylaşılan verilere göre araç için ilgi kısa sürede daha da arttı. İlk 2 saat içinde sipariş sayısının 21 binin üzerine çıktığı, ilk 3 saatte ise yaklaşık 27 bin ön siparişe ulaşıldığı belirtildi.
Şirket yetkilileri, QQ3 modelinin özellikle fiyatı ve kompakt tasarımıyla dikkat çektiğini belirtirken, ilk ön siparişlerin kısa sürede bu kadar yüksek olması, aracın kullanıcılar arasında ne kadar ilgi gördüğünü ortaya koydu.
Uygun fiyatlı elektrikli otomobil: Chery fiyatı ne kadar?
QQ3’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 68 bin 920 yuan (yaklaşık 10 bin dolar- 441 bin 132 TL) olarak açıklandı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap eden modelin bu nedenle kısa sürede yoğun talep gördüğü değerlendiriliyor.
Şehir içi kullanım için tasarlandı
Kompakt hatchback model; teknoloji odaklı iç mekânı, büyük multimedya ekranı ve yapay zekâ destekli akıllı sistemleriyle dikkat çekiyor. Elektrik motoru seçenekleri 58 kW ve 90 kW güç sunarken, menzilinin 310–420 kilometre arasında değiştiği ve maksimum hızı 125 kilometreye kadar çıkabiliyor.
Gençlere yönelik yeni bir seçenek
Chery QQ3, tasarımı, teknolojik özellikleri ve elektrikli motoruyla özellikle genç kullanıcıları hedefleyen bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor.
Dış tasarımda tanıdık otomobil markalarından esinlenen çizgiler, QQ3’ün dikkat çekici ve çağdaş bir SUV olarak algılanmasını sağlıyor. Kısacası Chery QQ3, şehir yaşamına uygun, modern ve ekonomik bir elektrikli SUV arayan genç sürücüler için ilgi çekici bir seçenek olarak otomobil piyasasındaki yerini alıyor.
Türkiye’ye gelecek mi?
Elektrikli otomobillere yönelik talebin dünya genelinde hızla arttığı bir dönemde, QQ3 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Türkiye’de satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.