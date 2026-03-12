Fiyatı 500 bin TL bile değil! Satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti: 20 dakikada 10 bin sipariş aldı

Gençlere yönelik yeni bir seçenek





Chery QQ3, tasarımı, teknolojik özellikleri ve elektrikli motoruyla özellikle genç kullanıcıları hedefleyen bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor.

Dış tasarımda tanıdık otomobil markalarından esinlenen çizgiler, QQ3’ün dikkat çekici ve çağdaş bir SUV olarak algılanmasını sağlıyor. Kısacası Chery QQ3, şehir yaşamına uygun, modern ve ekonomik bir elektrikli SUV arayan genç sürücüler için ilgi çekici bir seçenek olarak otomobil piyasasındaki yerini alıyor.



