Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Fiyatı 500 bin TL bile değil! Satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti: 20 dakikada 10 bin sipariş aldı

Fiyatı 500 bin TL bile değil! Satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti: 20 dakikada 10 bin sipariş aldı

10:5612/03/2026, الخميس
G: 12/03/2026, الخميس
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Çinli otomobil üreticisi Chery’nin yeni elektrikli modeli QQ3, satışa sunulur sunulmaz büyük ilgi gördü. Araç için yalnızca 20 dakika içinde 10 binden fazla sipariş verildi.. İlk 2 saat içinde sipariş sayısının 21 binin üzerine çıktığı, ilk 3 saatte ise yaklaşık 27 bin ön siparişe ulaşıldığı belirtildi.

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet hızla artarken, Chery’nin yeni modeli QQ3 kısa sürede yoğun talep topladı.


Siparişler dakikalar içinde tükendi


Çin’de satışa sunulan model, ön siparişlerin başlamasının ardından ilk 20 dakika içinde 10 binin üzerinde sipariş aldı. Şirketten paylaşılan verilere göre araç için ilgi kısa sürede daha da arttı. İlk 2 saat içinde sipariş sayısının 21 binin üzerine çıktığı, ilk 3 saatte ise yaklaşık 27 bin ön siparişe ulaşıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri, QQ3 modelinin özellikle fiyatı ve kompakt tasarımıyla dikkat çektiğini belirtirken, ilk ön siparişlerin kısa sürede bu kadar yüksek olması, aracın kullanıcılar arasında ne kadar ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil: Chery fiyatı ne kadar?


QQ3’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 68 bin 920 yuan (yaklaşık 10 bin dolar- 441 bin 132 TL) olarak açıklandı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap eden modelin bu nedenle kısa sürede yoğun talep gördüğü değerlendiriliyor.


Şehir içi kullanım için tasarlandı


Kompakt hatchback model; teknoloji odaklı iç mekânı, büyük multimedya ekranı ve yapay zekâ destekli akıllı sistemleriyle dikkat çekiyor. Elektrik motoru seçenekleri 58 kW ve 90 kW güç sunarken, menzilinin 310–420 kilometre arasında değiştiği ve maksimum hızı 125 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Gençlere yönelik yeni bir seçenek


Chery QQ3, tasarımı, teknolojik özellikleri ve elektrikli motoruyla özellikle genç kullanıcıları hedefleyen bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor.

Dış tasarımda tanıdık otomobil markalarından esinlenen çizgiler, QQ3’ün dikkat çekici ve çağdaş bir SUV olarak algılanmasını sağlıyor. Kısacası Chery QQ3, şehir yaşamına uygun, modern ve ekonomik bir elektrikli SUV arayan genç sürücüler için ilgi çekici bir seçenek olarak otomobil piyasasındaki yerini alıyor.


Türkiye’ye gelecek mi?


Elektrikli otomobillere yönelik talebin dünya genelinde hızla arttığı bir dönemde, QQ3 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Türkiye’de satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

#Chery
#QQ3
#otomobil
#elektrikli otomobil
#fiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARİH AÇIKLANDI! Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatar mı, erken mi ödenecek? 2026 Mart ayı emekli ve memur maaşları ayın kaçında yatacak?