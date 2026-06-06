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Ford 420 bin aracını geri çağırıyor: İki modelde güvenlik açığı var

Ford 420 bin aracını geri çağırıyor: İki modelde güvenlik açığı var

13:106/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
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Ford Motor Company ABD'de 419 bin 967 aracını geri çağırıyor. Geri çağırma işlemi 2 SUV modeli kapsıyor.

Ford Motor Company, 419 bin 967 ABD aracını emniyet kemeri sorunu nedeniyle geri çağırıyor.


ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre emniyet kemerleri geri çekilip uzatılamadığında, kaza anında yolcuyu gerektiği gibi tutamayarak yaralanma riskini artırabiliyor



Geri çağırma kapsamına 2018-2022 model Expedition ve Lincoln Navigator araçların girdiği belirtildi.

Sürücü veya ön yolcu koltuğundaki Ford emniyet kemeri gergisi mekanizmayı aniden kilitleyebiliyor. Mekanizmanın geri sarılmasını ya da uzatılmasını tamamen engelleyen arıza güvenlik açığına neden oluyor. İlgili modelleri kullanan sürücülerin can güvenliği gerekçesiyle teknik düzeltme gerekiyor.

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