Ford 420 bin aracını geri çağırıyor: İki modelde güvenlik açığı var

Sürücü veya ön yolcu koltuğundaki Ford emniyet kemeri gergisi mekanizmayı aniden kilitleyebiliyor. Mekanizmanın geri sarılmasını ya da uzatılmasını tamamen engelleyen arıza güvenlik açığına neden oluyor. İlgili modelleri kullanan sürücülerin can güvenliği gerekçesiyle teknik düzeltme gerekiyor.