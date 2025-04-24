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Gelin görümce el ele verdi: Türkiye'nin dört bir yanından iletişime geçiyorlar

Gelin görümce el ele verdi: Türkiye'nin dört bir yanından iletişime geçiyorlar

21:4824/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
IHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Demet Özdemir ve görümcesi Naide Çilenger, yılda yaklaşık 7 bin ana arı üretip Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere gönderiyor.

Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda 20 yıldır ana arı üretimi yapan Demet Özdemir, 7 yıl önce görümcesi Naide Çilenger'i de üretime dahil etti. Aile işletmesi haline gelen arılıkta her yıl binlerce ana arı üretilerek, ülke genelindeki arıcılara gönderiliyor.

Arıcılığa 25 yıl önce başladığını belirten Demet Özdemir, 500 adet küçük kovan ile başladığı ana arı üretiminde bugün 2 bin 500 ana arı kovanına ulaştıklarını söyledi. Özdemir, "Sezonda yaklaşık 6-7 bine yakın ana arı satıyoruz. Türkiye'nin her yerine müşterinin talep ettiği ırkta ana arı gönderiyorum. Üç çeşit ana arımız var; Aydın ırkı, Karniyol ve İtalyan ırkı üretiyoruz. Son iki yıldır İtalyan arılarına talep arttı. Bu yıl da ağırlıklı olarak İtalyan üretimi yapıyoruz" dedi.

Özdemir, her ana arı kutusuna altı "asker" arı yerleştirdiklerini, bu arıların ana arının beslenmesinde görevli olduğunu ifade etti. Arıcılığın kadınlar tarafından da rahatlıkla yapılabileceğini vurgulayan Özdemir, "Arıcılığın en püf noktası aşı. Bunu öğrendikten sonra kadınlar her şekilde üretim yapabilir. Sadece dolum aşamasında erkek gücüne ihtiyaç olabilir" ifadelerini kullandı.


Gelinleri Demet Özdemir'den etkilenerek arıcılığa başladığını belirten Naide Çilenger ise bu işe başta yardım amaçlı başladığını ama zamanla arıcılığa tutkuyla bağlandığını söyledi. 

 "Bu süreçte arıya karşı bir aşk başladı bende. Oldukça zahmetli bir iş ama insan doğayla iç içe olunca huzur buluyor" diyen Çilenger, diğer kadınlara da arıcılığı önerdi. Çilenger, "Toplumda insanlar teknolojiye çok vakit ayırıyor. Bu zamanı doğada değerlendirip üretim yapabilirler. Böylece hem kendilerini geliştirirler hem de psikolojik olarak rahatlarlar" diye konuştu.


Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sezonun zor geçtiğini belirten Demet Özdemir ise, bu yıl yağışların biraz olsun umut verdiğini kaydetti.

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