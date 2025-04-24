Gelin görümce el ele verdi: Türkiye'nin dört bir yanından iletişime geçiyorlar

"Bu süreçte arıya karşı bir aşk başladı bende. Oldukça zahmetli bir iş ama insan doğayla iç içe olunca huzur buluyor" diyen Çilenger, diğer kadınlara da arıcılığı önerdi. Çilenger, "Toplumda insanlar teknolojiye çok vakit ayırıyor. Bu zamanı doğada değerlendirip üretim yapabilirler. Böylece hem kendilerini geliştirirler hem de psikolojik olarak rahatlarlar" diye konuştu.



