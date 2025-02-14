Gökbey jandarmanın havadaki 'gözü' olacak: Tercih edilmesi sebebi sadece yerli ve milli olması değil

İnanlı, şöyle konuştu:





"Jandarma Havacılık Komutanlığının UH-1 helikopterleri yerine yeni ve modern orta sınıf genel maksat helikopteri tedarik süreci devam ediyordu. Bu süreç dışa bağımlıydı. Gökbey projesi ortaya çıktığında, diğer bütün alternatiflerden vazgeçilerek tedarik süreci durduruldu. TUSAŞ ile görüşmeler yapılarak tedarik süreci Gökbey projesi üzerine kuruldu. Gökbey helikopterinin tercih edilmesi sebebi sadece yerli ve milli olması değil, ihtiyaçlarımızı en az yabancı rakipleri kadar karşılayabiliyor olmasıydı."





Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024'teki Gökbey'in teslim töreninde imzaladığı ilk helikoptere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını vermişti.