Akıllı kokpit, uzun menzil ve cesur tasarım! Türkiye’nin otomotiv gururu Togg, elektrikli araç serisine yeni bir model daha ekliedi: T10F. Gelişmiş menzili, teknolojik donanımı ve şık renk alternatifleriyle 2025 yılında yollarla buluşacak T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Togg T10F, sadece performansıyla değil, dikkat çeken çarpıcı renkleriyle de çok konuşulacak. İşte Türkiye’nin ruhunu taşıyan o özel renkler...

1 /15 Türkiye’nin elektrikli otomobil yolculuğunda yeni bir adım atan Togg T10F, son sızıntılarla otomobil tutkunlarını yeniden heyecanlandırdı.



2 /15 Hem zarif tasarımı hem de teknolojik yenilikleriyle dikkat çeken T10F, 600 kilometreye kadar menzil, yeni renk paleti ve gelişmiş akıllı kokpit özellikleriyle sınıfında yeni bir efsane oldu.

3 /15 Togg’un merakla beklenen yeni modeli T10F’in yeni renkleri sızdı. Heyecanla beklenen modelde 3 yeni renk detayı dikkat çekti.

4 /15 Togg T10F, süper menzili ve çarpıcı renk paletiyle elektrikli araç pazarında göz kamaştıracak. İşte Togg T10F’in yeni renkleri...



5 /15 🔵 Kristal Mavi Gökyüzü ve denizlerden ilham alan bu renk, modern ve dinamik bir hava yaratıyor. Özellikle şehir trafiğinde fark edilmek isteyenler için ideal.

6 /15 🟠 Mercan Turuncunun sıcak ve enerjik tonu, sürüş keyfini ve sportif tasarımı ön plana çıkarıyor.

7 /15 ⚪️ Lavanta Gri Sade ve zarif bir şıklık sunan Lavanta Gri, T10F’in prestijli duruşunu tamamlıyor.

8 /15 Ayder Yeşili Togg, Türkiye’nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk serisine Ayder yeşilini ekledi. Rize'nin simgelerinden Ayder Yaylası'nın tonlarını taşıyan bu yeni renk, doğayla iç içe bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor .

9 /15 Kapadokya Beji

Kapadokya’nın mistik atmosferinden esinlenen bu renk, T10F’in zarif tasarımıyla bütünleşerek hem klasik hem de modern bir görünüm sağlıyor.



10 /15 Pamukkale Beyazı

Pamukkale’nin beyaz travertenlerinden ilham alan bu renk seçeneği, aracın temiz ve sade çizgilerini ön plana çıkarıyor.

11 /15 Siyah ve bal küpü tonları da masada

Togg’un ilk modeli T10X’te beğeni toplayan Oltu Siyahı (siyah) ve sıcak bej tonu olarak tanımlanabilecek Kula Beji (bal küpü) gibi renklerin, T10F modelinde de tercih edilebileceği konuşuluyor. Milli renk paletinden esinlenen bu tonlar, Togg’un renk seçeneklerini daha da zenginleştirecek.

12 /15 'Süper menzil' özelliği: 600 kilometreye kadar!

T10F’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, 600 kilometreye kadar uzanan menzil kapasitesi. Uzun yolculukları konforlu ve endişesiz hale getiren bu performans, segmentinde iddialı bir konum sağlıyor.

13 /15 Kokpiti uzay üssü gibi

Tam Dijital Gösterge Paneli: Tüm sürüş bilgilerini kolayca takip edebilmenizi sağlıyor.

Geniş Multimedya Ekranı: Navigasyon, müzik ve akıllı asistan özellikleri bir arada.

Sesli Komut Sistemi: Eller serbest kontrol imkanı, güvenliği artırıyor.

Kablosuz Bağlantı: Akıllı telefon entegrasyonu ve güncellemeler artık zahmetsiz.

14 /15 Performans ve Teknik Özellikler

Güçlü Elektrikli Motor: Hızlı ivmelenme ve sessiz sürüş sunuyor. Hızlı Şarj Özelliği: Yüzde 80 doluluğa yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Sıfır Emisyon: Doğa dostu sürüş deneyimi.





