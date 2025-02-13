Gram altın 3 bin 400 liraya dayandı: Yatırımcılar ABD'den gelecek açıklamayı bekliyor

Ons altında 2 bin 900 üzeri fiyat bekleniyor

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.