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Gram altın 3 bin 400 liraya dayandı: Yatırımcılar ABD'den gelecek açıklamayı bekliyor

Gram altın 3 bin 400 liraya dayandı: Yatırımcılar ABD'den gelecek açıklamayı bekliyor

10:1413/02/2025, jeudi
AA
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<p>Altında yükseliş sürüyor.</p>
Altında yükseliş sürüyor.

Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? ABD'den bugün yapılacak açıklama altın fiyatlarını etkiler mi? İşte cevaplar...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 510 liradan satılıyor.

Gram altında artış devam ediyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 367 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 384 lira düzeyinde bulunuyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet de artışta

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

Gözler ABD'ye çevrildi

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi. ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.

Altın fiyatlarını etkileyecek

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Ons altında 2 bin 900 üzeri fiyat bekleniyor

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

#Altın Fiyatları
#Gram Altın
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#FED

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