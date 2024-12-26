Gürültü ve çevre kirliliğine sebep olanlar için ceza oranları arttı. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile konutta gürültü yapan komşuya 11 bin 35 TL ceza kesilecek. Peki gürültü yapan komşu kime şikayet edilecek, nasıl kanıtlanacak? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı.
Buna göre konutta standartlara aykırı bir şekilde gürültü ve titreşime sebep olan komşular için ceza miktarı 11 bin 35 TL olarak belirlendi.
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yeni kararname ile çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezalarında değişiklik yaptı. Kasım ayında belirlenen %43,93'lük yeniden değerleme oranı, mevcut cezalara eklendi ve çevre sağlığını ihlal eden eylemlerle ilgili para cezalarının güncel tutarları kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Gürültü yapan komşuya 11 bin TL ceza
Gürültü yapan komşulara ise 11 bin 35 lira ceza kesileceği belirtildi. Bu düzenleme kapsamında, konutlarında belirlenen standartlara aykırı şekilde gürültü ya da titreşim yaratan kişiler, yüksek meblağlarla cezalandırılacak.
Ev sahibi ve kiracı ayırt edilmeyecek
2025 yılı için belirlenen 11 bin 35 TL'lik idari para cezası, ev sahibi ya da kiracı olmasına bakılmaksızın gürültü ihlali yapan herkese uygulanabilecek.
Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilecek?
155 ihbar hattı aranarak polis merkezine;
Bağlı bulunduğunuz belediyenin zabıta birimine;
Alo181 hattını arayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayet edebilirsiniz.
Gürültü nasıl kanıtlanacak?
Gürültülü komşuyu en etkili kanıtlama yöntemi zabıta veya polis çağırmak olacak.
Eğlence gürültüsünün cezası 334 bin TL odu
Ayrıca, atölyelerde gürültü ihlali için ceza 111 bin 361 TL, fabrikalar, eğlence merkezleri ve şantiyeler için ise 334 bin 297 TL olarak belirlendi.
Orman yangınlarının cezası 5 kat artacak
Bu yılki birçok orman yangınının başlangıcı olan 'anız yakma' eyleminin cezası, yeni yılda 5 kat artacak. Kanuna aykırı olarak anız yakanlar, her dekar için 556,71 lira ödeyecek. Ayrıca, anız yakma eylemi ormanlar, sulak alanlar ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gerçekleştirilirse, ceza 5 kat daha artırılacak.