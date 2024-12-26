Orman yangınlarının cezası 5 kat artacak

Bu yılki birçok orman yangınının başlangıcı olan 'anız yakma' eyleminin cezası, yeni yılda 5 kat artacak. Kanuna aykırı olarak anız yakanlar, her dekar için 556,71 lira ödeyecek. Ayrıca, anız yakma eylemi ormanlar, sulak alanlar ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gerçekleştirilirse, ceza 5 kat daha artırılacak.







