Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ürünleri listesi.
Yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünler, GÜBİS üzerinden tüketicilerle paylaşılmakta. GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi), Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüten yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu sistem, tüketicilerin güvensiz ürünler hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve bu sayede insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden güvensiz ürünler listesini paylaşmakta.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını açıkladı.