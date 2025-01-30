Yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünler, GÜBİS üzerinden tüketicilerle paylaşılmakta. GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi), Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüten yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu sistem, tüketicilerin güvensiz ürünler hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve bu sayede insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden güvensiz ürünler listesini paylaşmakta.