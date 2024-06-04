'Hacı Murat' Lyon'da festivallerde sergileniyor: Herkesin bir hatırası olduğu için çok seviyorlar

"Herkesin bir hatırası olduğu için çok seviyorlar"





Otomobillerle gezerken yolda kendisini görenlerin ilgi gösterdiğini belirten Solmaz, "Çıktığım zaman çok aşırı ilgi gösteriyorlar, fazla olmadığı için. Bir de Türkler genelde daha çok ilgi gösteriyor, babasından, dedesinden kardeşine kadar herkesin bir anısı var. Bir şekilde bu arabalardan almışlar, binmişler. Kiminin düğün arabası olmuş. Herkesin bir hatırası olduğu için çok seviyorlar, çok ilgi gösteriyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor, seviyorum." dedi.