İş gücü piyasası ve esnek çalışmaya ilişkin ayrıntılar yeni yılın en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Üniversite öğrencileri ve ev hanımlarına evden iş imkanı geliyor. Hükümet yeni bir projeyle harekete geçerken detaylar da açıklanmaya başladı. Şubat ayında yürürlüğe geçmesi belirlenen ve kamuda yarı zamanlı iş imkanı sunması amaç edinilen projede istihdam edilen 60 bin üniversite öğrencisi eğitim ve kütüphanecilik gibi alanlarda çalışacak. Şartlarda haftada sadece 3 gün çalışarak 15 bin TL aylık maaş gündemde. Ev hanımlarına da evden çalışma imkanı sunulması beklerken onların da maaşı aynı oranda olması bekleniyor. İşte detaylar...

1 /16 Şubat ayında başlatılacak yeni nesil çalışma projesine üniversite öğrencilerinden sonra ev kadınları da dâhil edildi.

2 /16 Belli iş kollarında 10 ay süreyle ‘home ofis’ sistemi ile evden çalışacak kadınlara aylık 15 bin lira ücret verilecek.

3 /16 Hükûmet, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımlarını artırmak için yeni nesil çalışma modellerini hayata geçiriyor.

4 /16 Türkiye Gazetesinin haberine göre; Şubat ayında başlatılacak yeni proje ile hem üniversite öğrencilerine hem de ev kadınlarına cep harçlıkları çıkarma imkânı verilecek.

5 /16 Sadece üniversite öğrencilerini kapsayacağı belirtilen proje ev kadınlarını da içerecek şekilde genişletildi.

6 /16 Edinilen bilgilere göre, 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı da 15 bin liraya çıkarıldı.

7 /16 Proje ile, üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edilmelerini, kadınların ise ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabilmeleri hedefleniyor.

8 /16 Belli iş kollarında kadınlar 10 ay süreyle istihdam edilecekler.

9 /16 KAMUDA İSTİHDAM Bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak.

10 /16 Özellikle bebeği olan ev kadınları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyecek.

11 /16 Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek ücretler İşsizlik Fonundan karşılanacak.

12 /16 Üniversite öğrencileri, yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında çalışacaklar.

13 /16 Yine tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinde iş imkânı sunulacak.

14 /16 ÇALIŞMA SÜRESİ 10 AYLA SINIRLI OLACAK Çalışma süresinin 10 ayla sınırlı olacağı öngörülüyor. Tüm detayları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

15 /16 DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ Yeni proje için dünyada da uygulanmaya başlanan ‘Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma, Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması’ gibi yöntemler de araştırıldı.