Sadece helikopter değil, uçaklar da sırada





Şimdilik askeri helikopterlerde kullanılmak üzere geliştirilen YILDIRIM 100’ün, gelecekte kargo uçakları ve savaş jetlerine de entegre edilmesi planlanıyor. Yıldırım, özellikle omuzdan atılan ısı güdümlü füzelere karşı bu sistemin büyük bir savunma avantajı sunduğunu belirtiyor. “Bu sistem, havadaki veya yerdeki helikopteri pilotun müdahalesine gerek kalmadan koruyabiliyor” diyerek sistemin otomatik çalışma prensibine vurgu yapıyor. Sistemin ilerleyen dönemde Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’a da entegre edilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, özellikle Ege gibi hassas bölgelerde görev yapan savaş uçaklarının bu tip yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemlerine olan ihtiyacına dikkat çekiyor. Yıldırım, “Gelişmiş ısı güdümlü füzelerden kaçış şansı yok denecek kadar az. Bu yüzden DIRCM sistemleri artık bir lüks değil, zorunluluk” sözleriyle sistemin stratejik önemini özetliyor.







